Vitor Pereira, Igor Tudor'u devirdi! Küme düşme potası kaynadı

Premier Lig'in 31. haftasında futbolseverler inanılmaz bir sonuca tanıklık etti. Şampiyonlar Ligi potasından uzaklaşan ve serbest düşüşe geçen Tottenham, kendi evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekip altın değerinde bir galibiyetle nefes alırken, Tottenham taraftarları stadı erkenden terk etti.

Burak Kavuncu

İngiltere Premier Lig'de sezonun en büyük şoklarından biri Kuzey Londra'da yaşandı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik randevuda Tottenham Hotspur, sahasında ağırladığı Nottingham Forest karşısında adeta bozguna uğradı.

EVİNDE RESMEN DAĞILDI!

Maçın başından sonuna kadar sahada ne yaptığını bilen Nottingham Forest karşılaşmadan net bir skorla galip ayrıldı. Tottenham savunmasının yaptığı basit hataları affetmeyen konuk ekip, bulduğu net fırsatları gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi. Kuzey Londra ekibi ise yıldız isimlerine rağmen hücumda üretkenlikten uzak, savunmada ise dağınık bir görüntü sergiledi. Bitiş düdüğüyle birlikte stadyumu dolduran binlerce Tottenham taraftarı, yönetimi ve futbolcuları sert bir dille protesto etti.

TOTTENHAM KÜME DÜŞEBİLİR Mİ?

Puan durumuna bakıldığında Tottenham için tehlike çanları artık çok daha gürültülü çalıyor. 31 hafta sonunda alt sıralarla arasındaki puan farkı hızla eriyen Spurs, mevcut formuyla tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Ligin dibindeki takımların puan toplamaya başladığı bu kritik düzlükte, Tottenham'ın sergilediği bu istikrarsız tablo "Dev kulüp küme düşer mi?" sorusunu yüksek sesle sordurmaya başladı.

IGOR TUDOR'DA ÇARE OLMADI!

Göreve gelişiyle "sert disiplin" ve "yeni bir enerji" vaat eden Igor Tudor, Tottenham koltuğunda beklenen etkiyi yaratamadı. Arsenal derbisinde alınan 4-1'lik ağır mağlubiyetle başlayan kriz; Fulham ve Crystal Palace yenilgileriyle derinleşti. Liverpool karşısında alınan 1-1'lik beraberlik küçük bir umut ışığı yaksa da, son olarak iç sahada Nottingham Forest'a karşı alınan 0-3'lük şok yenilgi bardağı taşıran son damla oldu.

5 maçlık periyotta kalesinde 13 gol gören ve sadece 1 puan toplayabilen Tudor'lu Tottenham, Premier Lig tablosunda korkulu rüya görmeye başladı. Taraftarların istifaya davet ettiği Hırvat çalıştırıcının geleceği, Londra ekibinde ciddi şekilde tartışılmaya açıldı.

NOTTINGHAM FOREST İÇİN CAN SUYU

Öte yandan Nottingham Forest, bu deplasman galibiyetiyle puanını kritik bir seviyeye taşıdı. Küme düşme hattından uzaklaşmak adına "altın değerinde" bir 3 puanı hanesine yazdıran ekip, ligde kalma umutlarını tazeledi. Tottenham karşısında sergilenen bu dominant futbol, Forest camiası için ligin geri kalanı öncesi büyük bir moral kaynağı oldu.

"HAYATTAYIZ, KARARLIYIZ, SAVAŞA HAZIRIZ!"

Nottingham Forrest teknik direktörü Vitor Pereira: "Bu zafer, takımın ruhunu, karakterini ve kişiliğini ifade ediyor. Kolay olmadı. Maça iyi başladık, ancak 15-20 dakika sonra uzun topları kaybetmeye başladık; ilk top, ikinci top. Çok fazla orta yaptılar ve ikili mücadelelerde agresif oynadılar. İlk yarı zordu ama devre arasında takımdan maça başladıkları gibi oynamalarını istedim çünkü bizim oyunumuz buydu.

Kişiliklerini, karakterlerini ve kalitelerini gösterdiler ve galibiyeti hak ettik. Bu tür maçlara çıkacak ruha sahipler. Mesele sadece bu maç değil, önümüzdeki yedi maç ve bu karaktere sahip olmamız gerekiyor. Sonuçta takımdan ve taraftarlardan çok memnunum çünkü bunu hak ettiler. Üç puanı almamız için ihtiyacımız olan enerjiyi sağladılar.

Bazen çok fazla pozisyon yaratıyoruz ama gol atamıyoruz. Gol atacak kaliteye sahibiz. Kafamızda bir canavar yaratmamalıyız çünkü bazen tek bir fırsat yaratıp gol atıyoruz. Bu an için iyi ve inancımız için iyi çünkü kendimize inanmamız gerekiyor. Mesele Tottenham değil, West Ham değil, Leeds değil, mesele biziz. Mesele gelecek sezon için ne istediğimiz.

Hayattayız, kararlıyız ve savaşmaya hazırız.”

