Vitor Pereira ile Caner Erkin yine buluşuyor!

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda takımın başında bulunan eski Teknik Direktörü Portekizli Vitor Pereira ile yeniden anlaştıklarını açıkladı.
Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör arayışı nihayet sona erdi. Sarı-Lacivertliler, Emre Belözoğlu'yla sezonun sona ermesinin ardından Vitor Pereira ile anlaşmaya vardı. Portekizli teknik adam 2015-2016 sezonunda Süper Lig 'i 79 puanlı şampiyon Beşiktaş 'ın ardından ikinci sırada 74 puanla bitirmiş, ardından yollar ayrılmıştı.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Caner Erkin depremi yaşanmıştı. Karşılaşma öncesi son toplantıda ilk 11'de olmadığını öğrendikten sonra sinirlerine hakim olamayan Caner Erkin, Vitor Pereira'ya yönelik hakaretleri nedeniyle Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştı.
Caner Erkin, Samandıra'daki maç toplantısında ilk 11'de olmadığını öğrenince çiledek çıkmıştı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın üzerine yürüyen Caner, 'Başlayacağım senin yapacağın kadroya...' anlamında sinkaflı ifadeler kullanmıştı. Olayın devamında ise Caner'in kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.
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