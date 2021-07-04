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Vitor Pereira İstanbul'a geldi!

04.07.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, resmi imza için İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam, yapılacak imza töreninin ardından kampta takımın başında olacak.

Vitor Pereira İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları, İstanbul’a geldi. 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran ve 5 yılın ardından Fenerbahçe'ye dönen Pereira, Portekiz’den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı’na indi.

Teknik direktör Pereira’yı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki karşıladı. Tecrübeli hoca Samandıra Tesisleri'ne geçecek. 4 yardımcısı ile birlikte gelen Pereira, yarın takımla birlikte yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'na gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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