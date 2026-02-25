Vitor Pereira kadrosunu belirledi mi? Fenerbahçe maçı öncesi rotasyon açıklaması

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında evinde 3-0 mağlup olduğu Nottingham Forest'da teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

PEREIRA'DAN ROTASYON AÇIKLAMASI!

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Fenerbahçe'yi tanıyorum. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini ve kazanmak için geldiklerini biliyorum. Savaşacaklarını biliyorum. Bu yüzden yarın kolay bir maç olacağını düşünmek, yapabileceğimiz en kötü şey olacaktır.

Eğer yapabilirsem 11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim. Hepsi kendilerini kanıtlamak için çok çalışıyorlar. Dengeyi kaybetme riskini göze alamayız. Taktik ve fiziksel olarak dengeyi bulmak zorundayız. Ama yarın bazı değişiklikler yapabiliriz.

Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"SANIYORUM OYNADIĞIM EN GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDI..."

Nottingham Forest'in orta saha oyuncusu Elliot Anderson, "Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız ilk maçtaki atmosfer çok iyiydi. Sanıyorum oynadığım en gürültülü ortamdı. Kendimizi oyuna vermeye çalıştık." dedi.