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Vitor Pereira: Kazanmak için geldik!

21.11.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçı için konuştu.

Vitor Pereira: Kazanmak için geldik!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı için açıklamalarda bulundu.

İşte Pereira'nın sözleri;

"Derbiler her zaman çok önemlidir. 3 puandan daha fazlasıdır. Bizzat rakibinizi yeniyorsunuz. Böyle maçlarda karakter, takım ruhu, özgüven gerekir. Büyük oyuncular böyle maçları severler. Muhakkak duygu yoğunluğu olacaktır ama zeki olmalıyız. Duygu yoğunluğunu dengelemeliyiz. Kafamızda beraberlik yok. Kazanmak için geldik!"

SZALAI İÇİN YANIT

Bizim 1'den fazla sistemde oynayabiliyor olmalıyız. Ben çözüm için buradayım. Oyunculara yardım etmek için bazen değişiklik yapmak gerekir. 4'lü oynayabilecek kapasitemiz var. Bu maç için en iyi karar buydu. Bu sistemde 1 stoper dışarıda kalmalıydı. Szalai'yi dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Szalai de çok iyi, kulübe bağlılığı çok yüksek. Takımda birlik havası var. Herkes destekliyor. Ofansif oynamak istiyoruz. Topu kaybedince agresif bir pres yapmak istiyoruz.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Vitor Pereira
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