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Vitor Pereira neden istifa etti? Fenerbahçe'de şok gelişme! Vitor Pereira'nın neden sözleşmesi feshedildi?

21.12.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni gelişmelere göre Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetti. Vitor Pereira'nın istifa edip etmediği ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. Peki Vitor Pereira neden istifa etti? Vitor Pereira'nın neden sözleşmesi feshedildi, yerine kim gelecek? İşte ayrıntılar...

Vitor Pereira neden istifa etti? Fenerbahçe'de şok gelişme! Vitor Pereira'nın neden sözleşmesi feshedildi?

Sezon başlangıcından bu yana istenilen oyunu ve puanı yakalayamamış olan sarı lacivert takım Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. Peki Vitor Pereira neden istifa etti?

VİTOR PEREİRA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Son dönemde alınan kötü sonuçlar sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan duyuru ile Pereira'yla karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildiği ve Portekizli hocaya da teşekkür edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

PEREİRA'YA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe ile yolları ikinci defa kesişen Vitor Pereira, Süper Lig'de 17 haftalık periyot dikkate alındığında puan olarak ilk döneminin 12 puan gerisinde kalmıştı. Vitor Pereira, Fenerbahçe'deki ilk döneminde takımın başında çıktığı 17 maçta 40 puan toplarken rakip filelere 27 gol atılmış oldu. Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine de 28 puan yazdırdı. Sarı lacivertliler rakip ağlara 28 gol bırakırken kalesinde ise 22 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Takımdan henüz yeni teknik direktörün kim olacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

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Vitor Pereira
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