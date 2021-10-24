SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vitor Pereira: Rakip yarım puanı bile hak etmedi

Vitor Pereira: Rakip yarım puanı bile hak etmedi

24.10.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor maçı sonrası konuştu.

Vitor Pereira: Rakip yarım puanı bile hak etmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Portekizli teknik adam, "Değişiklikleri yapmamız gerekiyordu. Yorulan oyuncular oluyor. Aynı ofansif oyunu sergilemek için maç içerisinde değişiklikler gerekiyor. Bugün sahada her şeyimizi verdik, baskılı oynadık, rakibi yarı sahalarından çıkarmadık. 2 kere gelip, 2 gol attılar. Futbol bazen çok adaletsizdir. Yarım puanı bile hak etmediler ama futbolda bunlar olabiliyor. Taraftarlarımız için çok üzgünüm, bugün bizi 2. gole kadar gerçekten çok desteklediler. 2. gol hem bizim için hem taraftarlarımız için hayal kırıklığıydı. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Futbol maalesef böyle, bu maç istediğimiz gibi olmadı ama bir sonraki maçta telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Önceki performanslarından uzaklaşmalarının nedeni sorulan Pereira, "Çünkü istediğimiz seviyede antrenman yapamıyoruz yoğun maç takviminden dolayı. Milli takımlara giden çok oyuncumuz oldu, seviyemizi kaybettik ancak sahada baskılı, istekli oyunu gördüm, hak ettiğimiz sonucu almadık. Savaşmaya devam edeceğiz." cevabını verdi.

Taraftarların tepkisiyle ilgili görüşü sorulan antrenör, "Çok normal. Onlar da bizim gibi hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bizim taraftarlarımız için çok çalışmamız gerekiyor, onlar bu kulübün ruhu. Onlar için bir sonraki maçta 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
PARTNERÜnlü oyuncu kansere yakalandıÜnlü oyuncu kansere yakalandı
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

İmamoğlu yeni taksi sistemiyle ilgili detayları paylaştı

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Caner Erkin durulmuyor! Maça damga vurdu

Caner Erkin durulmuyor! Maça damga vurdu

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de büyük şok!

Balotelli 90+7'de attı! İnanılmaz son

Balotelli 90+7'de attı! İnanılmaz son

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

F.Bahçeli yıldıza 3 maç men cezası

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa maçları

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.