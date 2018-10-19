Vitor Pereira'ya şok ceza!

Ligin bitimine 5 hafta kala 4 puan farkla lider durumda olan Shanghai SIPG Teknik Direktörü Vitor Pereira, federasyon tarafından 3 maçtan men ve 2 bin 600 euro para cezasına çarptırıldı. Yapılan açıklamada Pereira'nın bu cezası 'Sportmenlik dışı davranışlar'' nedeniyle aldığı belirtildi.
Pereira'nın görev yaptığı Shanghai SIPG, bu hafta Çin Süper Ligi'nde deplasmanda Jiangsu Suning ile karşı karşıya gelecek.
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