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Vitor Pereira'yı kızdıran soru!

20.10.2021 19:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın konuk edecekleri Royal Antwerp maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Vitor Pereira 3'lü defans ve formasyonla ilgili gelen soruya sinirlendi. Portekizli çalıştırıcı “Bu soruya cevap vermekten yoruldum. Formasyonlar sürekli değişir, bu önemli değildir. Önemli olan maç içinde defans ve ofanstaki dengedir” ifadelerini kullandı.

Vitor Pereira'yı kızdıran soru!

Fenerbahçe'de Royal Antwerp maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Vitor Pereira, saha içinde formasyonla ilgili gelen soruya ise sinirlendi. Öte yandan Portekizli çalıştırıcının sık sık tecrübe vurgusu yapması dikkat çekti.

"HER ZAMAN TUTKUYLA DEĞİL ZEKAYLA DA OYNAMALIYIZ"

'Her zaman tutkulu değil bazen zekayla oynamamız gerekiyor' diyen Vitor Pereira, "İki takım için de çok önemli bir maç. 3 puan almak, bu gruptaki savaşı devam ettirmek için çok önemli. Yunanistan'da 2-1 kaybettiler, evlerinde Frankfurt'a 1-0 kaybettiler. Seviyelerin çok yakın olduğunu görüyoruz. Bizim için önemli bir maç. Biz de bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmeye çalışacağız. Zaman zaman oyunu kontrol etmeye ihtiyacımız var. Her zaman tutkuyla değil bazen zekayla da oynamaya ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapıp 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YİNE TECRÜBE VURGUSU

Trabzonspor maçına değinen Portekizli çalıştırıcı, "Futbol gerçekten zor bir iş. Kötü bir sonuç aldığımız zaman bir gün sonra yeni bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bir sonraki maçı düşünmemiz gerekiyor. Sonuçta son oynadığımız maçı değiştiremeyiz. Kafamızdaki çipi değiştirmemiz gerekiyor. Bu turnuvada özellikle tecrübe edinmemiz gerekiyor. Bunu da Olympiakos maçında gördük, bu dersi aldık. Sadece duygularınızla oynayamazsınız, zekanızla da oynamanız gerekir. Bir saniye dengenizi kaybettiğinizde problem olur. Yarın da iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sabırlı oynamamız lazım, gol atmak için boşluklar bulmamız lazım. Taktiksel dengemizi kaybetmeden bunları yapmamız gerekiyor. Bu maçtan 3 puan almanın çok önemli olduğunu biliyoruz" şeklinde konuştu.

VITOR PEREIRA'YI KIZDIRAN SORU

3'lü defans ve formasyonla ilgili gelen soruya kızan Vitor Pereira, "Yine formasyonla ilgili bir soru. Bunun hakkında gerçekten çok konuştum. Tabii ki saygı duyuyorum ama formasyonla ilgili konuşmaktan yoruldum. Diziliş değil, davranışlardır futbol. Davranışlarınız çok önemlidir. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde ofansta ve defansta dengeye sahip olmak önemlidir" dedi.

"BURANIN MÜKEMMEL BİR LİG OLMADIĞINI BİLİYORDUM"

Türkiye liginin mükemmel bir lig olmadığını dile getiren Pereira, "Hiçbir şeyi bahane olarak göstermiyorum. Türkiye'ye bahane göstermeye gelmedim. Buraya geldiğimde buranın mükemmel bir lig olmadığını biliyordum. Gittiğim hiçbir lig mükemmel değildi. İyi taraflarımız, kötü taraflarımız vardır. Ben de kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum. Hakemler de kendilerini analiz edip, hatalarını düzeltmeye çalışmalı. Benim futbola bakış açım böyle. Son aldığımız sonuç tabii ki istediğimiz sonuç değildi. Ancak perşembe günü bizim için yeni bir fırsat. Mental olarak güçlü olduğumuzu gösterebilmek için yeni bir fırsat. Biz gerçekten birlikte olduğumuzu, takım ruhuna sahip olduğumuzu, taktiksel kalitemiz olduğunu ve harika taraftarlarımız olduğunu göstermek istiyoruz. Hepimiz aslında kendimizi geliştirmeliyiz. Hakemler de bu şekilde geliştirmeli" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sen mükemmel değilsinki gittiğin ligler mükemmel olsun
sen cokmu mükemmel sin bir aynaya bak rahat ol senide kapıya doğru gideceksin
haklısın her şey kokuşmuş..

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