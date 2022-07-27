Vivo, 6G raporunu yayınladı

İSTANBUL (AA) - Vivo ev sahipliğini üstlendiği "Bugün için, Gelecek için" 6G Forum’da konu ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vivo, "Fiziksel ve Dijitalin Entegre Edilip Serbestçe Bağlandığı bir Dünya İnşa Etmek: 6G Hizmetleri, Yetenekleri ve Kolaylaştırma Teknolojileri" adlı üçüncü 6G teknik incelemesini yayınladı. Rapor, 6G çerçevesini ve vivo uzmanlarının insanların hayatlarını 2030'un ötesinde şekillendireceğine inandıkları teknolojileri inceliyor.

Vivo'nun 6G özelinde yayınladığı son raporu, 2020'de yayınlanan gelece 10 yıl için birçok potansiyel 6G dijital senaryosuna ilişkin iç görüler sağlayan "Dijital Yaşam 2030+" ve "6G Vizyon, İhtiyaçlar ve Zorluklar" da dahil olmak üzere önceki iki çalışmasını temel alıyor.

Son iki yılda teknoloji dünyası, 6G'nin sağlayabileceği hizmetler ve ulaşılması gereken temel yetenek göstergeleri konusunda kademeli olarak bir fikir birliği oluşturuyor.

İlgili anahtar kolaylaştırıcı teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi konusu da hız kazanıyor. Vivo İletişim Araştırma Enstitüsü, 6G iş modellerinin ve sürücülerinin, uygulama senaryolarının, sistem mimarisinin ve kolaylaştırma teknolojilerinin derinlemesine analizi ile 6G'nin geleceğini şekillendirmeye aktif olarak katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen vivo İletişim Araştırma Enstitüsü Başkanı Qin Fei, son teknolojiye sahip 5G akıllı telefonları uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirerek tüketicileri güçlendirmeye kararlı olduklarını belirterek, "Geleceğin teknolojisi olan 6G için çalışmalarımız da hız kesmeden gelişme kaydediyor. Ar-Ge'nin ön saflarında yer alan şirketimiz, 6G dünyasının neye benzeyebileceğini ve oraya ulaşmak için hangi teknolojileri geliştirmemiz gerektiğini keşfetmeye devam ediyor. 6G’nin gelişimine vivo olarak kendimizi adadık." ifadelerini kullandı.

- Hizmetler ve yetenekler

vivo’nun gerçekleştirdiği analize göre 6G teknolojisi ile iletişimin, hesaplamanın ve algılamanın tek bir sistemde birleştirilmesi planlanıyor. Entegre bir 6G ağının yalnızca insanları insanlara bağlamakla kalmayıp, aynı zamanda insanları makinelere ve makineleri makinelere bağlayarak yeni bir dijital dünya yaratmaya yardımcı olacağı ön görülerek, 2030'a kadar yüz milyarlarca cihazın birbirine bağlanması bekleniyor.

vivo 5G standart uzmanı, Rakesh Tamrakar da 6G'nin, yeni nesil bağlanabilirliği insanların hayatlarının her alanına getirmeye olanak sağlayacağını aktararak, "Daha fazla erişim teknolojisini entegre edecek, daha büyük bir fiziksel alanı kaplayacak ve daha fazla hizmeti destekleyerek daha iyi çekirdek yetenekler sağlayacak. 6G, endüstrileri, ulaşımı, çalışma alanlarını ve evleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak, topluma büyük katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

6G, sürükleyici karma gerçeklik, holografik ve çok duyusal iletişim gibi tamamen yeni deneyimleri hayatımıza entegre etmek adına temel telekom hizmetlerini genişletiyor.

6G mobil veri bağlantısı hizmetleri kapasite, veri hızı, gecikme süresi, güvenilirlik ve diğer birçok açıdan hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Bu da bireylerin ve sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için uçtan uca daha fazla esneklik ve uyarlanabilirlik ile müşteri yelpazesini genişletmeye ve hizmetlerin değerini artırmaya yardımcı oluyor.

- Teknolojilerinin kolaylaştırılması

Vivo, yeni 6G hizmetlerini desteklemek ve algılama ile iletişimin entegrasyonunu sağlamak için yeni ağ işlevlerinin tanıtılması gerektiğine inanıyor. 6G, mobil ağ ve bilgi işlem, alanlar arası veri etkileşimi ve yerel AI ağını birleştirecek yepyeni bir sistem mimarisi tasarımına ihtiyaç duyuyor.

Verilen bilgiye göre, iletişim bağlantılarını hücresel kablosuz ağlarda yeni bir fırsat alanına entegre eden 6G yerel AI, ağ ve hava ara yüzü verimliliğini iyileştiriyor, sistem esnekliğini artırarak maliyeti azaltıyor. Son derece düşük güçte gerçekleşen bu iletişim, terminal erişiminin önündeki engelleri azaltarak her yerde bağlantı yapılmasına olanak tanıyor.

Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) evrimi, Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) teknolojisiyle daha verimli ve daha esnek bir ağa giden yolu açan heyecan verici araştırma alanlarından yalnızca bazıları arasında yer alıyor.

