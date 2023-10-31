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Vizontele Tuuba konusu nedir, oyuncuları kimdir? Vizontele Tuuba nerede ve ne zaman çekildi?

31.10.2023 21:01 | Son Güncelleme:
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Vizontele Tuuba filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak ediliyor. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Vizontele Tuuba filmi Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Vizontele Tuuba konusu nedir, oyuncuları kimdir? Vizontele Tuuba nerede ve ne zaman çekildi?

Vizontele Tuuba konusu nedir, oyuncuları kimdir? Vizontele Tuuba nerede ve ne zaman çekildi?

Vizontele Tuuba filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatıyor. Oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tuba Ünsal ve Tarık Akan gibi isimleri bulunduran filme dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte Vizontele Tuuba filmi hakkında detaylı bilgiler...

VİZONTELE TUUBA KONUSU

Güneydoğu'nun ücra bir köyünde, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu köyde halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün köye devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik ve sakat kızı Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

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VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan: Deli Emin
Tarık Akan: Güner Sernikli
Altan Erkekli: Başkan Nazmi
İclal Aydın: Reyhan
Demet Akbağ: Sıti Ana
Tuba Ünsal: Tuba Sernikli
Tolga Çevik: Nazif
İdil Fırat: Aysel Sernikli
Bican Günalan: Sezgin
Şener Kökkaya: Basri
Salih Kalyon: Casım
Tuncer Salman: Ahmet
Erdal Tosun: Manav Şehmus

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Bülent İnal: Mahmut Duran
Celal Tak: Panayırcı
Nuri Gökaşan: Jandarma Komutanı Ercüment
Zerrin Sümer: Vildan Hanım
Sinan Bengier: Kamyoncu
Caner Alkaya: İso
Cezmi Baskın: Latif
Zeynep Tokuş: Asiye
Selim Erdoğan: Servet
Volkan Demirok: Kino
Bahri Beyat: Türkçe Öğretmeni
Nejat Uygur: Hacı Zübeyir
Deniz Akkaya: Deniz Kızı
Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı
Ata Demirer: Telekutucu
Selahattin Taşdöğen: Simo
Meral Çetinkaya: Felek
Şenol Ballı: Yılmaz
Şahin Yaylı: Musto
Sinan Kılıç: Aykut
Nusret Karakuş: Veysi
Deniz Erdoğan: Cevdet
Cahit Taş: Rüstem
Tuna Orhan: Cahit
Derya Oyanay: Fadile
Elif İnci: Fazilet
Yasemin Ergene: Aynur

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VİZONTELE TUUBA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2004 yapımı Vizontele Tuuba filmi, 1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı.

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