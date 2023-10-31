Vizontele Tuuba konusu nedir, oyuncuları kimdir? Vizontele Tuuba nerede ve ne zaman çekildi?

Vizontele Tuuba filmi bu akşam Star Tv ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatıyor. Oyuncuları arasında Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tuba Ünsal ve Tarık Akan gibi isimleri bulunduran filme dair detaylar sorgulanmaya başladı. İşte Vizontele Tuuba filmi hakkında detaylı bilgiler...

VİZONTELE TUUBA KONUSU

Güneydoğu'nun ücra bir köyünde, 1980 darbesinin etkileri altında yaşayan insanların yaşamında hiçbir neşe kaynağı yoktur. Herkesin solcu olduğu bu köyde halk iki kutuba ayrılmıştır. Bir gün köye devlet tarafından sürgün edilmiş bir memur ailesi taşınır. O andan itibaren herkesin hayatı renklenir. Özellikle de aslında çok akıllıca fikirleri olan Deli Emin'in... Memur ailesinin biricik ve sakat kızı Tuba masumiyeti ve güzelliğiyle kısa sürede herkesi büyüler. Deli Emin onunla arkadaş olmak için elinden gelen her şeyi yapar.

VİZONTELE TUUBA OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan: Deli Emin

Tarık Akan: Güner Sernikli

Altan Erkekli: Başkan Nazmi

İclal Aydın: Reyhan

Demet Akbağ: Sıti Ana

Tuba Ünsal: Tuba Sernikli

Tolga Çevik: Nazif

İdil Fırat: Aysel Sernikli

Bican Günalan: Sezgin

Şener Kökkaya: Basri

Salih Kalyon: Casım

Tuncer Salman: Ahmet

Erdal Tosun: Manav Şehmus

Bülent İnal: Mahmut Duran

Celal Tak: Panayırcı

Nuri Gökaşan: Jandarma Komutanı Ercüment

Zerrin Sümer: Vildan Hanım

Sinan Bengier: Kamyoncu

Caner Alkaya: İso

Cezmi Baskın: Latif

Zeynep Tokuş: Asiye

Selim Erdoğan: Servet

Volkan Demirok: Kino

Bahri Beyat: Türkçe Öğretmeni

Nejat Uygur: Hacı Zübeyir

Deniz Akkaya: Deniz Kızı

Bahtiyar Engin: Civciv Satıcısı

Ata Demirer: Telekutucu

Selahattin Taşdöğen: Simo

Meral Çetinkaya: Felek

Şenol Ballı: Yılmaz

Şahin Yaylı: Musto

Sinan Kılıç: Aykut

Nusret Karakuş: Veysi

Deniz Erdoğan: Cevdet

Cahit Taş: Rüstem

Tuna Orhan: Cahit

Derya Oyanay: Fadile

Elif İnci: Fazilet

Yasemin Ergene: Aynur

VİZONTELE TUUBA NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2004 yapımı Vizontele Tuuba filmi, 1980 yılının Hakkâri'si için, Van'ın Gevaş İlçesi'nde, üç ay boyunca 3150 m²'lik alanda inşaat çalışması yapıldı.





