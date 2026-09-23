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Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya dikkat çeken beğeni! Ortalık alev aldı

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı beğendi. Ünlü futbolcunun bu hareketi dikkat çekti.

Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya dikkat çeken beğeni! Ortalık alev aldı
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusan Vlahovic'in sosyal medyadaki bir etkileşimi gündem oldu. Sırp golcü, Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihinde yaptığı paylaşımı beğenerek dikkatleri üzerine çekti.

VLAHOVIC'TEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Vlahovic ten Serenay Sarıkaya ya dikkat çeken beğeni! Ortalık alev aldı 1

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, sosyal medya hesabındaki etkileşimleriyle gündeme geldi. Sırp futbolcunun, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram'da yayınladığı fotoğrafı beğendiği görüldü.

Vlahovic'in bıraktığı beğeni kısa sürede dikkat çekerken, söz konusu etkileşim sosyal medyada merak uyandırdı.

SERENAY SARIKAYA'NIN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Vlahovic ten Serenay Sarıkaya ya dikkat çeken beğeni! Ortalık alev aldı 2

Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda Dusan Vlahovic'in beğenisinin de yer aldığı görüldü.

Beşiktaş'ın golcüsünün bu etkileşimi, iki ünlü ismin sosyal medya bağlantısının olup olmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYADA MERAK KONUSU OLDU

Vlahovic ten Serenay Sarıkaya ya dikkat çeken beğeni! Ortalık alev aldı 3

Vlahovic'in Sarıkaya'nın paylaşımına bıraktığı beğeni sonrası sosyal medya kullanıcılarının ilgisi bu etkileşime yöneldi.

İki ismin birbirlerini takip edip etmediği ve daha önce herhangi bir tanışıklıklarının bulunup bulunmadığı merak edilmeye başlandı.

YALNIZCA BİR SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ Mİ?

Vlahovic ten Serenay Sarıkaya ya dikkat çeken beğeni! Ortalık alev aldı 4

Vlahovic'in Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı beğeni dışında iki isim arasında herhangi bir ilişki bulunduğunu gösteren doğrulanmış başka bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada gündem olan etkileşimin şu aşamada yalnızca bir beğeniden ibaret olduğu değerlendiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya Instagram Dusan Vlahovic
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