Vlahovic'ten Serenay Sarıkaya'ya dikkat çeken beğeni! Ortalık alev aldı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dusan Vlahovic'in sosyal medyadaki bir etkileşimi gündem oldu. Sırp golcü, Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihinde yaptığı paylaşımı beğenerek dikkatleri üzerine çekti.

VLAHOVIC'TEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic, sosyal medya hesabındaki etkileşimleriyle gündeme geldi. Sırp futbolcunun, oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram'da yayınladığı fotoğrafı beğendiği görüldü.

Vlahovic'in bıraktığı beğeni kısa sürede dikkat çekerken, söz konusu etkileşim sosyal medyada merak uyandırdı.

SERENAY SARIKAYA'NIN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Serenay Sarıkaya'nın 5 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda Dusan Vlahovic'in beğenisinin de yer aldığı görüldü.

Beşiktaş'ın golcüsünün bu etkileşimi, iki ünlü ismin sosyal medya bağlantısının olup olmadığı sorusunu da gündeme getirdi.

SOSYAL MEDYADA MERAK KONUSU OLDU

Vlahovic'in Sarıkaya'nın paylaşımına bıraktığı beğeni sonrası sosyal medya kullanıcılarının ilgisi bu etkileşime yöneldi.

İki ismin birbirlerini takip edip etmediği ve daha önce herhangi bir tanışıklıklarının bulunup bulunmadığı merak edilmeye başlandı.

YALNIZCA BİR SOSYAL MEDYA ETKİLEŞİMİ Mİ?

Vlahovic'in Sarıkaya'nın fotoğrafına bıraktığı beğeni dışında iki isim arasında herhangi bir ilişki bulunduğunu gösteren doğrulanmış başka bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle sosyal medyada gündem olan etkileşimin şu aşamada yalnızca bir beğeniden ibaret olduğu değerlendiriliyor.