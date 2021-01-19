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VM Medical Park Mersin Hastanesi çalışanları aşı oluyor

19.01.2021 12:56 | Son Güncelleme:
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VM Medical Park Mersin Hastanesi çalışanları aşı oluyor

19 aşısını yaptıran hastane Başhekimi Dr.

19 aşısını yaptıran hastane Başhekimi Dr. Neslihan Günaşan, aşının test yöntemleri ve önleyici tedbirler ile birleştirildiğinde salgının kontrol altına alınmasında kritik bir araç olduğunu söyledi.
Korona virüs (Covid-19) pandemisine karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirtilen aşılar, Mersin’deki hastanelerde sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, VM Medical Park Mersin Hastanesindeki sağlık çalışanlarının aşılama işlemleri de sürüyor. Covid-19 aşısı olan VM Medical Park Mersin Hastanesi Başhekimi Dr. Neslihan Günaşan, “Ülkemizin Covid-19 salgını ile etkin mücadelesine katkıda bulunabilmek ve virüsün daha fazla toplumsal yayılımına engel olmak amacıyla öncelikle sağlık çalışanlarımız olmak üzere aşılamalar başlatıldı. Çalışanlarımızı, ailelerini, sağlık mesleği mensuplarımızı ve toplum sağlığını koruyacak şekilde hastane olarak da gerekli tedbirleri almaktayız” dedi.

“Vücut hasta olmadan mücadele ediyor”
Başhekim Günaşan, korona ve benzeri tarzdaki virüslerin aşılarının geliştirilmesindeki temel prensibin, vücuda antijenlerin zayıflatılmış formları verilerek bağışıklık sisteminin antijene karşı koruyucu reaksiyon geliştirmesi ve bu yolla hafızasına kaydetmesini sağlamak olduğunu söyledi. Böylece bağışıklık sisteminin daha sonra bu mikroorganizma ile karşılaştığında hasta olmadan onları tanıyarak mücadeleye başlayacağını belirten Günaşan, Covid-19 aşısının etkili test yöntemleri ve önleyici tedbirler ile birleştirildiğinde salgının kontrol altına alınmasında ve bir adım ileri gidilmesinde kritik bir araç olacağını ifade etti. Günaşan, “Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynakları ve Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgileri takip etmek, bu süreçte izlenecek yol haritası bakımından önemli kıstaslardır” dedi.

VM Medical Park Mersin Hastanesi çalışanları aşı oluyor

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