Vodafone Flex ile "Seç Seç Al" dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, hayata geçirdiği Vodafone Flex hizmetiyle müşterilerine bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmaya devam ediyor. Marka, "Seç Seç Al" mottosuyla duyurduğu yeni hizmeti Vodafone Flex ile müşterilerine değişen ülke ekonomisinde bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyor.

Vodafone Flex ile müşteriler, zengin seçenekler arasından aradıkları ürüne kolayca ulaşabildikleri gibi, kendilerine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyorlar. Toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone Flex dünyasında müşterilere 12 aya varan ödeme kolaylığı, ön ödeme imkânı, eski telefonu indirime ya da nakde dönüştürme fırsatı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Flex ile mağazalarında başlattıkları yeni nesil perakende dönüşümünün önemli bir ayağını oluşturduğunu, bu dönüşümle temel hedeflerinin mağazalarını müşteriler için yeşil dönüşüme duyarlı, teknoloji ve deneyim merkezleri haline getirmek olduğunu bildirdi.

Mağazalarda cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünleri de sunduklarını belirten Şahin, "Yeni nesil ürünlerimizi operatör bağımsız tüm müşteriler özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik anlayışımızı mağazalarımıza da yansıtıyoruz.

Yeni nesil mağazalarımızda kullanılan malzemelerin yüzde95’i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemelerden oluşuyor. Halihazırda 100 mağazamız yeni nesil perakende konseptiyle hizmet veriyor. Bu mağazalarımızın dönüşümü için bugüne kadar 100 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptık. Tüm Türkiye’de hizmet veren 915 mağazamızın yeni nesil perakende dönüşümünü fazlara bölüp tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hedefimiz pazara liderlik etmek"

Şahin, Vodafone Flex’in özellikle ikinci el telefona erişimde müşterilerin hayatını kolaylaştıracağını aktararak, şunları kaydetti:

"Vodafone Flex ile müşterilerimiz dilerlerse eski cihazlarını getirip yüzde 30’a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyorlar. Rakamlara baktığımızda, Türkiye’de Ağustos 2022 itibarıyla yenilenmiş telefon satışının 15 bin seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Aylık ortalama 50 milyon TL’lik bir ticari hacim söz konusu. Yenilenmiş telefon pazarının toplam telefon satışı içindeki payının 2025 yılında yüzde 25 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Yıllık 200 bini aşkın cihaz toplayarak pazara liderlik etmeyi hedefliyoruz. Vodafone Flex’in bu hedefimize ulaşmada önemli rol oynayacağını düşünüyoruz. Diğer yandan, satılamayacak kadar eski cihazların toplanmasının çevreye de önemli katkısı oluyor. Geçen yıl bu şekilde yaklaşık 25 bin cihazı toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Böylece, hem çevreye hem ekonomiye katkı sağladık."

Vodafone Flex dünyası "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanıyor. Buna göre, müşteriler Vodafone Flex’in telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, kulaklık, akıllı saat, hoparlör, akıllı ev ürünleri, scooter, takip cihazı, çocuk saati, çocuk kulaklığı, gaming ve hobi ürünleri, şarj cihazı, hafıza ürünlerini de içeren zengin kategori yelpazesinden diledikleri ürünü diledikleri ödeme imkânıyla satın alabiliyor.

Tüm kategorilerde 12 aya varan ödeme kolaylığının sunulduğu Vodafone Flex’te istenirse ön ödeme imkânıyla ürünün belli bir tutarı önden ödenip kalanı için uygun bir ödeme planı da oluşturulabiliyor. Müşteriler eski telefonlarını Vodafone’a getirdiklerinde yeni bir cihaz alırken eski telefonlarını indirime dönüştürebildikleri gibi Vodafone mağazaları ya da Vodafone Yanımda üzerinden teslim edip 24 saat içinde nakde de dönüştürebiliyorlar.

- Kolay erişim imkanı

Verilen bilgiye göre, Vodafone Flex hizmetinden faydalanmak isteyen müşteriler Vodafone mağazalarını ziyaret edebiliyor ya da Vodafone’un online satış kanalını kullanabiliyor.

Online alışverişlerde Türkiye genelinde kapıya teslimat hizmeti, İstanbul içinde ise aynı gün hızlı teslimat seçeneği sunuluyor. Müşteriler, online’a özel cihazları Vodafone mağazalarında deneyimledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi’ye sorarak Faturaya Ek Cihazlar online sayfasından da satın alabiliyor.

Vodafone, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünleri, kampanyaları ve servisleri kişiye özel olarak oluşturulmuş tekliflerle sunuyor. Örneğin, telefonunun ömrü bitmek üzere olan veya versiyonu sebebiyle şebeke sıkıntısı yaşayan müşterilere bütçe dostu özel cihaz teklifleri sunularak cihaz yenileme süreçleri kolaylaştırılıyor.

Benzer şekilde, herhangi bir marka cihazı almak üzere pazar araştırması yapmakta olan müşterilere bu marka ve beraber kullanabileceği yeni nesil aksesuar ve garanti hizmetlerine ilişkin kişiselleştirilmiş indirim, promosyon ve kampanya teklifleri sunuluyor.

