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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi yaz sezonu tamamlandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.09.2020 11:51 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Finali'nde kupaya uzanan takım Papara SuperMassive olurken, "En Değerli Oyuncu" ödülünü ise final boyunca sergilediği performansla göz dolduran kaKAO aldı

İSTANBUL(AA) - Vodafone'un, gençlik markası Vodafone FreeZone ile destek verdiği Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2020 League of Legends Türkiye Büyük Finali, dijital olarak tasarlanan Demacia Arena'da oynandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük espor etkinliği olarak bilinen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali'ni 5 Ronin'i 3-2'lik skorla mağlup eden Papara SuperMassive kazandı. Finalde "En Değerli Oyuncu" ödülünü ise sergilediği performansla göz dolduran kaKAO aldı.

Vodafone FreeZone’un esporseverlere farklı deneyim ve sürprizler sunduğu büyük final, Vodafone TV'den de canlı yayınlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Espor pazarına 3 yılda yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2018 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zamanki gibi birbirinden güzel mücadelelere tanık olduk. Bu yıl pandemi nedeniyle Türkiye Büyük Finali ilk kez tamamen dijital ortamda gerçekleşti. Tüm espor tutkunları için farklı bir deneyim oldu. Ekranları başındaki milyonlarca gencimizin katılımıyla bir kez daha büyük bir heyecan ve coşku yaşadık. Bu coşkuya biz de sürpriz hediyelerimizle katkıda bulunduk. Birinciliği kazanan Papara SuperMassive takımını ve 'En Değerli Oyuncu' ödülünü alan kaKAO’yu kutluyor; başarılarının devamını diliyoruz."

- 1 günde 4 bini aşkın ziyaretçi

Pandemi önlemleri kapsamında tamamen dijital ortamda gerçekleşen Türkiye Büyük Finali için bizolankazansin.com isimli özel bir internet sitesi hazırlandı. 37 bin kişinin ziyaret ettiği sitede katılımcılar, isimlerine özel dijital final biletlerini aldı; anı duvarı, finalist takımlarla fotoğraf çektirme etkinliği ve ödüllü sponsor oyunları gibi alanlarda eğlenip Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi heyecanını yaşadı.

Vodafone FreeZone da iki ayrı stantta katılımcılara eğlenme ve çeşitli yarışmalara katılıp sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sundu. Vodafone FreeZone ayrıca, dijital bir mağaza kurarak hem FreeZone Gaming ürünlerini tanıttı hem de katılımcılara kısa bir test yaptırarak hediye kazanma şansı sağladı. Vodafone FreeZone'un dijital stantlarını 4 binden fazla kişi ziyaret ederken, 59 espor takipçisine de sosyal medyadan sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Vodafone FreeZone, yaz sezonu boyunca yaptığı iletişimlerle 10 milyon erişime ulaştı.

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