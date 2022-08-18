Vodafone FreeZone ve Microsoft'tan indirimli Xbox PC GamePass fırsatı

İSTANBUL (AA) - Oyun portföyüne Microsoft’un yeni ürünü Xbox PC GamePass’i de katan Vodafone FreeZone, faturasına yansıtma sözü veren yeni müşterilerine Forza, Flight Simulator, Halo, Sea of Thieves, Call of Duty gibi 200’ü aşkın popüler oyuna ilk 3 ay ücretsiz, kalan 9 ay ise aylık 29,99 TL’den ulaşma imkânı sunuyor.

Vodafone açıklamasına göre, şirket gençlik markası Vodafone FreeZone ile 6 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor.

Microsoft'un aylık 29,99 TL’den başlayan üyelik ücretiyle 200’den fazla yüksek kalite PC oyununu oynamaya imkân veren platformu Xbox PC GamePass ile Forza, Flight Simulator, Halo, Sea of Thieves, Call of Duty gibi yüksek kaliteli oyunlar bilgisayarda ya da konsolda oynanabiliyor.

Sürekli eklenen yeni oyunlarla zenginleşen platforma, Xbox Game Studios oyunları yayımlandıkları gün ekleniyor. Xbox PC GamePass, herkesin keyif alabileceği oyun deneyimleri oluşturarak dünya genelinde milyarlarca insanın hayatlarını daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefliyor.

Vodafone FreeZone müşterileri, tüm adımları Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan kişisel dijital asistan TOBi üzerinden yürüterek dakikalar içinde ücretsiz kampanya kodunu alabiliyor. TOBi, her aşamada müşterileri yönlendiriyor ve sonraki adımlara geçmesinde yardımcı oluyor.

TOBi kampanya detaylarından bahsettikten sonra müşterilerin onayıyla 3 ay ücretsiz PC GamePass kodunu buradan alabiliyor ve hemen Microsoft hesabına tanımlayabiliyor. Müşteriler kodlarını hatırlamak istediğinde ise yine TOBi’den bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

- "Bugün Türkiye’de her iki insandan biri mobil oyun oynuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone FreeZone olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını ifade ederek, bugün Türkiye’de her iki insandan birinin mobil oyun oynadığını belirtti.

Şahin, "Biz de FreeZone Gaming portföyümüz ve Gamer ek paketlerimiz ile oyunsever gençler için internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyor, düşük ping süreleriyle de onlara en iyi oyun deneyimini yaşatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyun portföylerine Microsoft’un yeni ürünü Xbox PC GamePass’i de katarak önemli bir adım daha attıklarını kaydeden Şahin, "Oyun dünyasında büyük ses getiren bu ürünü, faturasına yansıtma sözü veren yeni müşterilerimize ilk 3 ay ücretsiz sunuyoruz. Böylece oyunsever gençlerimize 200’ü aşkın popüler oyuna bütçe dostu fiyatlarla ulaşma imkânı sağlıyoruz. Oyun dünyasını 360 derece sahiplenen bir marka olarak, bu ekosistemi güçlendirecek ve herkes için fayda sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Microsoft Türkiye, İsrail ve Güney Afrika Pazarlarından Sorumlu Satış Direktörü Özge Bozkurt Doyuran ise Microsoft olarak, oyun dünyasına yatırım yapmaya ve oyuncu ekosistemini desteklemeye büyük önem verdiklerini aktardı.

Doyuran, Vodafone'un doğru oyuncu kitlesine ulaşabilmeleri açısından kendileri için stratejik bir iş ortağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone da son derece dinamik ve hızlı büyüyen bir marka. PC GamePass ile aylık düşük bir ücret karşılığında abonelik imkanı vererek oyuncuları oyun satın alma yükünden kurtarıyoruz. FreeZone ile PC GamePass’in bu işbirliği sayesinde özellikle gençlere oyun dünyasında yeni bir kapı açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

