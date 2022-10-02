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Vodafone Park Stadyumu çevresi saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacak

02.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Park Stadyumu çevresi saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle stadyum çevresi saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacak.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Saat 20.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle stadyum çevresi, saat 14.30'dan itibaren geçici süreliğine trafiğe kapatılacaktır. Alternatif güzergahları kullanınız." ifadelerine yer verildi.

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