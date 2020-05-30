Beşiktaş, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e, 27. haftada evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçıyla devam edecek.
13 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak maç öncesi, pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında, Vodafone Park'ta dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi. Sağlık ekibi, dezenfektan ile stadın kapalı ve açık alanlarını dezenfekte etti.
(DHA)
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