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“Vodafone Red’le Mücbir Sebepler”den Play Station ve iPhone kazanma şansı

17.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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“Vodafone Red’le Mücbir Sebepler”den Play Station ve iPhone kazanma şansı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, 11’inci haftasına giren "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" yayınını izleyenlere iPhone 11 Pro’ya ek olarak Play Station 5 kazanma şansı sunuyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram canlı yayını “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyalar tanıtmaya devam ediyor.

Bugün saat 23.59 itibarıyla 48 saat geçerli olan kampanyadan faydalanmak için izleyicilerin https://www.vodafone.com.tr/benzersiz-teklif-oyna-kazan-kampanyasi linkine girdikten sonra GSM numarasını bırakarak iPhone 11 Pro ve Play Station 5 için tek teklif girmesi yeterli olacak.

Yarışmayı her iki ürün için de gerçek fiyatından bağımsız en düşük benzersiz teklifi veren yarışmacı kazanacak.

Play Station 5 yarışmasının sonucu, 21 Ocak'ta Vodafone Red Instagram hesabından açıklanacak. Yarışmaya tüm operatör kullanıcıları katılabilecek.

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