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Vodafone sokak hayvanlarına desteğini sürdürüyor

22.08.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu: - "Amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda, Her Şey Yanımda üzerinden yeni bir kampanya başlattık. Buna göre, müşterilerimizin pet shop kategorisinde yapacağı her alışveriş için Bu Mama Benden makinelerinden mama bırakılmasını sağlayacağız"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Her Şey Yanımda'da pet shop kategorisinde yapılan her alışveriş sonrası sokak hayvanları için "Bu Mama Benden" makinelerinden bir kap mama bırakılacak. Vodafone abonesi olmayanlar da kampanyaya destek verebilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, online alışveriş platformu Her Şey Yanımda üzerinden yeni bir sosyal kampanya başlattı.

Her Şey Yanımda'da pet shop kategorisinde yapılan her alışveriş sonrasında Bu Mama Benden makineleri sokak hayvanları için bir kap mama bırakacak.

Vodafone'lu olsun olmasın herkesin destek verebileceği kampanyayla bir yandan evdeki hayvanların ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan da sokak hayvanlarına mama sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Uğur Sennaroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Her Şey Yanımda servisimizle müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunuyoruz. Amaç odaklı vizyonumuz doğrultusunda, Her Şey Yanımda üzerinden yeni bir kampanya başlattık.

Buna göre, müşterilerimizin pet shop kategorisinde yapacağı her alışveriş için Bu Mama Benden makinelerinden mama bırakılmasını sağlayacağız. Böylece hem evdeki hem de sokaktaki patili dostlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacağız. Vodafone’lu olsun olmasın herkesi kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz."

- Her Şey Yanımda bugüne kadar 40 milyon kez ziyaret edildi

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe ilk defa tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Her Şey Yanımda'da cep telefonları, elektronik, dijital servisler ve oyun, moda, hobi-ofis-kırtasiye, kozmetik ve kişisel bakım, ayakkabı-çanta-aksesuar, spor ve outdoor, anne-bebek, ev-yaşam, süpermarket, pet shop, medikal ürünler ve oto aksesuar olmak üzere 14 kategoride 2 milyonu aşkın ürün sunuluyor.

Toplam 540 aktif mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone'lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yeni bir deneyim yaşatıyor.

Her Şey Yanımda bugüne kadar 40 milyon kez ziyaret edildi.

Bu Mama Benden makineleri, Türkiye Vodafone Vakfı’nın Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında kodlama eğitimi alan çocuklar tarafından sokak hayvanlarını beslemek için tasarlandı.

İstanbul'da 7 noktada, İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de birer noktada olmak üzere Türkiye genelinde toplam 12 mama makinesi bulunuyor.

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