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Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

16.09.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni görevine 12 Eylül itibarıyla başlayan Nazlı Tlabar Güler, Vodafone Türkiye'nin insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna Nazlı Tlabar Güler getirildi.

Şirket açıklamasına göre, Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti.

Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna bu alanın deneyimli isimlerinden Nazlı Tlabar Güler getirildi. Yeni görevine 12 Eylül itibarıyla başlayan Güler, Vodafone Türkiye'nin insan kaynakları alanındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek.

İnsan kaynakları alanında telekomünikasyon, bankacılık ve sigorta sektörlerinde toplam 19 yılı aşkın deneyime sahip olan Nazlı Tlabar Güler kariyerine Avea'da başladı. Güler bu şirkette 7 yıl boyunca yetenek yönetimi ve gelişimi ve insan kaynakları iş ortaklığı alanlarında sorumluluk üstlendi. 2011 yılı itibarıyla kariyerine HSBC'de devam eden Güler, insan kaynakları iş ortaklığı ve organizasyonel gelişim alanlarında görev aldı, önemli transformasyon projelerini hayata geçirdi.

HSBC'deki son görevinde Ücretlendirme ve Yan Haklar ve Çalışan İlişkilerinden Sorumlu Direktör olarak çalışan Güler, 2018 yılında Cigna Finans ve Emeklilik şirketine geçti.

Burada İnsan Kaynakları, Süreç ve Stratejik Program Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Güler, kurumsal kültürün oluşturulması, organizasyonel yapı ve modelin değişimi, salgın döneminde çalışanların sağlık ve refahının sağlanmasına yönelik en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi gibi konulara liderlik etti.

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