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Vodafone Türkiye'ye "Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri"nde 2 ödül

12.03.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel: - "Kadınların üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmalarına katkı sağlamak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, kadın gücünü destekleyen markaların ödüllendirildiği Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri’nde 2 ödül birden aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Vodafone Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında değer yaratan uygulamalarıyla öne çıkan markaları ödüllendirmek üzere Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından düzenlenen Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri’nde 2 ödül birden aldı.

Şirket, dijital yayınlarda kadına önyargılı kullanımların üstünün kırmızıyla çizilmesini sağlayan Kırmızı Çizgi dilde dönüşüm projesiyle “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bilinci” kategorisinde, 18 yaş üstü kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimlerinin verildiği Dijital Benim İşim projesiyle de “Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının dijitalleşmeyle olduğu kadar toplumun yüzde 50’sini oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayatta tam katılım göstermesi ile mümkün olduğuna inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amaç odaklı bir şirket olarak, kadınların üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olmalarına katkı sağlamak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz 2 projenin Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri’nde ödüle layık görülmesinden mutluluk duyduk.

Ödül alan projelerimizin hayata geçmesini mümkün kılan, emek veren tüm ekip arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, kadınların en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz."

- Dilde cinsiyetçi kelime oranını azaltıyor

Vodafone’un dilde cinsiyetçi kullanımların önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği Kırmızı Çizgi dilde dönüşüm projesiyle, dijital yayınlarda kadına önyargılı kullanımların üstü kırmızıyla çiziliyor. Türkçe’yi hem kelime bazlı hem de metin bazlı anlayan bir teknoloji olan Kırmızı Çizgi ile bugüne kadar 2 bin 800 köşe yazısı analiz edildi ve bu yazılardaki cinsiyetçi kelime oranı yüzde 11’den yüzde sıfıra indirildi. Kırmızı Çizgi’yi şirket içinde e-posta altyapısına da entegre eden Vodafone Türkiye, böylece iş yazışmalarında ayrımcı söylemlere yönelik tüm çalışanlarıyla anlık geri bildirimler paylaşarak farkındalığı artırıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın 2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği Dijital Benim İşim projesiyle, kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında 18 yaş üstü kadınlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın halk eğitimi merkezlerinde sınıf içinde ve dijital ortamda 24 saatlik Dijital Okuryazarlık ve 40 saatlik Dijital Pazarlama eğitimleri veriliyor.

Projenin ilk yılında 13 ilde toplam 5 bini aşkın kadına ulaşılırken, eğitimlerden mezun olan 63 kadın kursiyer Vodafone Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam edildi. Bu süreçte 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Projeyle 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

Bu arada, Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri’nde, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincine hizmet eden, kadın haklarını savunan, kadın gücünü destekleyen, kadınların toplumda her alanda eşit hak ve özgürlüklerinin olduğu bilinciyle çalışmalarına yön veren ve marka gücüyle bu yönde farkındalık adımları atarak toplum bilincine hizmet eden kadın dostu uygulamalar ve projeler ortaya koyan markalar ödüllendiriliyor. Bu yıl 100 kişiyi aşan karma bir tüketici hakem heyetinin değerlendirmesi sonucu toplam 50 proje ve marka ödüle layık görüldü.

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