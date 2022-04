Vodafone Yanımda’nın aylık müşteri sayısı 15 milyona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un dijital müşteri platformu Vodafone Yanımda mobil uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona, günlük ziyaret sayısı ise 11 milyona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor.

Vodafone’un en büyük dijital müşteri iletişimi kanalı olan Vodafone Yanımda mobil uygulamasının aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona, günlük ziyaret sayısı ise 11 milyona ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı.

Kullanıcılarına tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama imkanı veren Vodafone Yanımda uygulamasının mart ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 4 milyonu aşarken, toplam ziyaret sayısı 250 milyonu buldu. Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamayı mart ayında ortalama 17 kez ziyaret etti. Vodafone Yanımda'da martta story (hikaye) izlenmesi 50 milyona ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, 5 yıl önce kullanıma sundukları Vodafone Yanımda uygulamasıyla müşterilere tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılama imkanı verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün daha fazla ilgi gören uygulamamızın aylık aktif müşteri sayısı 15 milyona ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Uygulamamızın sadece mart ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı. Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olmasını hedefliyoruz. Uygulamamız, yeni kategorilerle büyümeye devam ediyor ve her ihtiyaca cevap veren bir pazar yeri haline geliyor. 2025’e kadar Türkiye’nin ilk geniş kapsamlı süper uygulamasını sunmak istiyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.”

- Mart ayında Bahar Kampanyası en çok ilgi gören kampanya oldu

Vodafone Yanımda’da mart ayında Bahar Kampanyası en çok ilgi gören kampanya oldu.

Nisan ayında düzenlenen ve hala devam eden Ramazan Kampanyası'nda ise Vodafone Yanımda’ya gelen Vodafone’lular ve Vodafone’a yeni gelenler, yapacakları farklı işlemler için Her Şey Yanımda’da tüm kategorilerde geçerli 200 TL’ye varan hediye çeki kazanıyor.

Vodafone’un kapsayıcı yaklaşımı sayesinde Vodafone’lu olmayanlar da Vodafone Yanımda üzerinden sunulan Her Şey Yanımda ve Süpermarket Yanımda hediye çeklerinden yararlanabiliyor.

Vodafone Yanımda, evde internet müşterilerine de hizmet vermeye başladı. Vodafone’un 200 bini aşkın ev interneti müşterisi, mart ayında Vodafone Yanımda’yı kullandı.

Sadece Vodafone mobil müşterilerini değil, Vodafone ev interneti müşterilerini de kapsayan bir yaklaşımla yeni ev interneti müşterilerine 200 TL, mevcut ev interneti müşterilerine ise 50 TL Her Şey Yanımda hediye çeki dağıtıldı.

- Gençlere Hediye Çarkı’nda ikinci kez çevirme hakkı

Vodafone Yanımda, genç müşteriler için de avantajlar sunuyor. Vodafone FreeZone’un mevcut ve yeni gelen tüm genç müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasında yer alan Hediye Çarkı’nda her hafta ilk çevirme haklarının yanında GB garantili ikinci bir çevirme hakkı daha elde ediyor.

Her hafta Hediye Çarkı’nı 2 kez çeviren FreeZone’lular, toplamda en az 5 GB’dan 15 GB’a kadar değişen içeriklerde garanti GB kazanıyor.

Vodafone’un mobil müşterileri, Vodafone Yanımda uygulamasını fatura ödeme, fatura detaylarını öğrenme, TL yükleme, kullanılan tarife ve paketler, kalan kullanımlar, geçilebilecek tarifeler gibi pek çok işlem için tercih ederken, ev interneti müşterileri de uygulamanın fatura görüntüleme ve ödeme, taahhüt detaylarını inceleme, QR kod üzerinden kolay ve hızlı kablosuz bağlantı paylaşımı gibi birçok özelliğini kullanabiliyor.

Vodafone Yanımda üzerinden Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası, Süpermarket Yanımda, Her Şey Yanımda, Hediye Çarkı ve Vodafone Sigorta gibi pek çok servise ulaşılabiliyor. Vodafone’un kişisel dijital asistanı TOBi de Vodafone Yanımda kullanıcılarına anlık destek sağlıyor.

Vodafone müşterilerinin her 36 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, Türkiye’nin en çok kullanılan ve en sevilen mobil uygulamaları arasında yer alıyor.