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Vodafone, yapay zeka algoritmaları yardımıyla enerji tasarrufunu artırıyor

30.09.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin farklı bölgelerinde tamamen ticari ekipmanların üzerinde çalışarak, yapay zeka kullanılarak yapılan iyileştirmelerde Vodafone 4.5G şebekesinde yüzde 9'a varan enerji tasarrufu sağladı

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Yapay Zeka algoritmaları yardımıyla mobil şebekesinde en iyi yazılımsal ayarları belirleyerek enerji tasarrufunu artırırken, şirket bu sayede 4.5G şebekesinde yüzde 9'a varan enerji tasarrufu sağladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla müşterilerini dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmayı hedefleyen şirket, mobil altyapı yönetiminde bir yeniliğe daha imza attı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde tamamen ticari ekipmanların üzerinde yapılan çalışmalarla, yapay zeka kullanılarak yapılan iyileştirmelerde Vodafone, 4.5G şebekesinde yüzde 9'a varan enerji tasarrufu sağladı.

Bu iyileştirmelerle elde edilebilecek yıllık 17,7 GWh enerji tasarrufu, 5 bine yakın kişinin yıllık elektrik tüketimine ve 52 bin ağaçla sağlanabilecek 8 bin 250 ton karbondioksit tasarrufuna eşdeğer oluyor. Bu sayede Vodafone, en son teknolojilerin gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için etkili şekilde kullanmaya başladı.

- "Yapay zekanın şebekemizdeki enerji tasarruflarında başarılı bir şekilde uygulandığını deneyimledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, Vodafone’un gelecek teknolojilere hazırlıklarına hızla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak müşterilerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunmak adına teknolojiyi en verimli şekilde kullanıyoruz. Yapay zekanın şebekemizdeki enerji tasarruflarında başarılı bir şekilde uygulandığını deneyimledik ve mobil altyapımızda kullanmaya başladık. Türkiye'nin dijital operatörü vizyonumuz doğrultusunda bir yandan mevcut altyapımızı geliştirirken diğer yandan da daha yeşil bir gelecek inşa etme yolunda yeni teknolojileri test etmeye ve uygulamaya devam edeceğiz."

- Yapay zeka ile şebeke genelinde enerjinin daha verimli kullanılması sağlanıyor

Verilen bilgiye göre, yapay zeka, makinelerin deneyimden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzeri görevleri gerçekleştirmesini mümkün kılıyor.

Bu teknolojiyi kullanarak bilgisayarlar büyük miktarda veri işleyerek ve verilerdeki kalıpları tanıyarak belirli görevleri yerine getirecek şekilde eğitilebiliyor.

Vodafone'da kullanılan yapay zeka platformları, yapay zeka algoritmalarını kullanarak belirli bir süre veri topladıktan sonra hücreye özgü en iyi parametre konfigürasyonlarını buluyor.

Bu paramatrelerin şebekeye otomatik olarak uygulanması sonucunda şebeke genelinde enerjinin daha verimli kullanılması sağlanıyor.

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