Vodafone, yüzde 100 dijital başvuru sürecini başlattı

İSTANBUL (AA) - Faturalı hattını Vodafone’a taşımak ya da yeni faturalı hat başvurusunda bulunmak isteyen kullanıcılar, bu işlemleri “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden yüz tanıma ve Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi ile yapabiliyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, uçtan uca dijital müşteri deneyimi anlayışıyla sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Faturalı hattını Vodafone’a taşımak ya da yeni faturalı hat başvurusunda bulunmak isteyen kullanıcılar, bu işlemleri “Vodafone Yanımda” mobil uygulaması üzerinden yüz tanıma ve NFCteknolojisi ile evraksız bir şekilde yapabiliyor.

Daha önce Vodafone Simple ile müşterilerle buluşan bu teknolojiyi artık Vodafone’a geçmek isteyen herkes kullanabiliyor. Müşterilerine yüzde 100 dijital bir deneyim sunan Vodafone, aynı zamanda online başvurulara özel yüzde 15 indirim fırsatı da sunuyor. “Vodafone Yanımda” üzerinden faturalı hat başvurusu yapan ya da faturalı hattını taşıyanlara en hızlı şekilde teslimat yapılacak.

- "Dijital müşteri deneyiminde yeni bir sayfa açıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada müşterilerine dijital yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini belirtti. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla müşteri davranışlarının da değiştiğinin altını çizen Şahin, "Dijital teknolojilere ve online platformlara ilgi arttı. Numara taşıma ve hat başvurusu işlemleri için dijital kanallara talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu tespitten hareketle, uçtan uca dijital müşteri deneyimi hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atarak, müşterilerimize hat başvurusu ya da numara taşıma işlemlerini ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız üzerinden yüz tanıma ve Yakın Alan İletişimi teknolojisi ile evraksız bir şekilde yapma kolaylığı sunuyoruz. Daha önce Vodafone Simple ile müşterilerle buluşan bu teknolojiyi artık Vodafone’a geçmek isteyen herkes kullanabiliyor. Yeni hizmetimizle, Vodafone’a geçmek isteyen kullanıcılara en iyi dijital deneyim, online’a özel indirimle en iyi fiyat ve hızlı teslimat ayrıcalıklarını bir arada sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yüz doğrulama teknolojisiyle güvenli kullanım

Açıklamaya göre, Vodafone, faturalı hat taşıma ya da hat başvurusu işlemlerini “Vodafone Yanımda” üzerinden yapanlara yüzde 100 dijital ve evraksız bir deneyim sunuyor. Şirket, bugüne kadar kullandığı en gelişmiş algoritmaları ve yazılımları kullanarak en güvenli Biyometrik Yüz Doğrulama teknolojisini müşteri deneyiminin parçası haline getirdi. Buna göre, müşterinin yüzünün haritasını oluşturmak için yüzdeki belli noktalar analiz edilerek yüzün matematiksel modeli çıkarılıyor. Çıkarılan model kimlik kartındaki yüz verileriyle eşleştirilerek güvenli kullanım sağlanıyor.

- Evrak toplama derdi bitiyor

Vodafone ayrıca, Yeni Tarama ve Yazma teknolojisiyle, kullanıcılara sözleşme, fatura fotokopisi, kimlik fotokopisi gibi evrakları toplamadan ve sıra beklemeden hattını hemen kullanma imkânı sunuyor. Başvuru sırasında müşteriler kimlik bilgilerini yazmaya ihtiyaç duymadan, kamera aracılığıyla bilgilerini başvurusuna ekliyor, NFC özelliği olan bir cihaz aracılığıyla kimliğini onaylıyor. Müşteriler, yeni SIM kartları ellerine ulaşır ulaşmaz, uygulamanın içindeki barkod okuma özelliğiyle hatlarını aktif hale getirebiliyor ve kişisel sözleşmelerini görüntüleyip onaylayabiliyor. Vodafone ayrıca, dijital tarifelerinden yararlanmak isteyen müşterilerine ilk 3 ay yüzde 15’e varan indirim ve online’a özel kampanyalar sunuyor.

- Nasıl uygulanıyor?

Vodafone’un yeni hizmetinden yararlanmak için “Vodafone Yanımda” uygulamasına giriş yapıldıktan sonra “Hattımı Vodafone’a Taşı” ya da “Yeni Hat Al” seçeneğine tıklanıyor. Adres ve e-posta bilgileri girildikten sonra biyometrik kimlik doğrulama aşamasına geçiliyor. Kimlik fotoğrafı, kullanıcı fotoğrafı ve beyan metninin okunduğu video kaydının uygulamaya girilmesinin ardından başvuru tamamlanıyor. Başvurusu alınan müşteriye en hızlı şekilde yeni hattı teslim ediliyor. Yeni SIM kartını “Vodafone Yanımda” uygulaması üzerinden aktif hale getiren kullanıcı, sözleşme onayı verip imzasını attıktan sonra hattını kullanmaya başlayabiliyor. Vodafone tarifeleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi için, Vodafone Yanımda uygulaması ve www.vodafone.com.tr/numara-tasima-yeni-hat/ adresi ziyaret edilebiliyor.

