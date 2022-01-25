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Vodafone’un dijital asistanı TOBi’den kullanıcılarına fatura danışmanlığı

25.01.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin: - "Süper Uyumlu+ Tarife’de yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistan TOBi ile müşterilerimizin kullanımlarını takip edip onları ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirerek aşım yapmalarının ya da kullanmadıkları içerikler için para ödemelerinin önüne geçiyoruz"

İSTANBL (AA) - Vodafone Süper Uyumlu+ Tarife’nin kullanıcıları, Vodafone’un yapay zeka tabanlı kişisel asistanı TOBi’den tarifenin içerik değiştirme özelliği hakkında danışmanlık alabiliyor.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, faturalı tarife portföyünü yenilikçi ürünlerle geliştirmeye devam ediyor.

TOBi, yaklaşık 6 aylık süreçte, Süper Uyumlu+ müşterileriyle toplam 81 bin kez iletişim kurdu. Aralık 2021’de TOBi ile iletişime geçenlerin yüzde 88’i internet içeriği, yüzde 55’i dakika içeriği, yüzde 47’si ise SMS içeriği ile ilgili değişiklik yaptı. Müşterilerin yüzde 68’i internet içeriğini artırarak aşım yapmanın önüne geçerken, yüzde 32’si kullanmadığı SMS içeriğini azaltmayı tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, her zaman ürünlerine müşteri deneyimini merkeze alıp geliştirerek pazara yön vermeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla geliştirdiğimiz Süper Uyumlu+ Tarifemiz, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye’de ilk ve tek. Bu tarifeyi kullanan müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Süper Uyumlu+ Tarife’de yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistan TOBi ile müşterilerimizin kullanımlarını takip edip onları ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirerek aşım yapmalarının ya da kullanmadıkları içerikler için para ödemelerinin önüne geçiyoruz. TOBi ile müşterilerimize telekom sektöründe alışık olduklarından farklı, dijital ve kişiselleştirilmiş bir tarife deneyimi yaşatıyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz."

- TOBi’den 4 farklı konuda bilgilendirme

Verilen bilgiye göre, TOBi, Süper Uyumlu+ Tarife kullanıcılarına 4 farklı konuda bilgilendirme yapıyor. Müşteriyi genel anlamda bilgilendiren TOBi, tarifenin içerik değiştirme özelliği olduğu konusunda bilgi veriyor.

TOBi, “Hızlı gidiyorsun” uyarısıyla, GB, dakika, SMS kullanımlarının fazla olduğuna dikkati çekiyor ve kullanıcıya bir üst içerik seviyesine geçmesini öneriyor, geçemediği durumlarda ise ek paket öneriyor.

TOBi’nin “yüzde 70’ine ulaştın” uyarısı, GB, dakika, SMS haklarının yüzde 70’ine ulaşıldığı anlamına geliyor ve TOBi, kullanıcıya bir üst içerik seviyesine geçmesini öneriyor, geçemediği durumlarda ise ek paket öneriyor. TOBi, “Daha az ödeyebilirsin” uyarısıyla da GB, dakika, SMS haklarının az kullanıldığı durumlarda, bir alt içerik seviyesine geçilmesini öneriyor. Böylece, kullanılmayan içeriklere para ödenmeyeceğini hatırlatıyor.

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