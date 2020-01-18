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  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3 - Ziraat Bankası: 2

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Caner Çiçekoğlu, Uğur Güneş, Serhat Coşkun (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Cansın Ogbai Enaboifo)

Ziraat Bankası: Escobar, Poglajen, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Hierrezuelo, Muhammet Ertuğrul (Berkay Bayraktar, Ümit Demir, Koray Şahin)

Setler: 14-25, 20-25, 25-22, 25-23, 15-12

Süre: 144 dakika (28, 29, 33, 32, 22)

İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
AXA Sigorta Efeler Ligi İstanbul Büyükşehir Belediyespor Voleybol Ziraat Bankası

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