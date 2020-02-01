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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YOZGAT HABERLERİ  | 01.02.2020 18:25 | Son Güncelleme

Sorgun Belediyespor: 3 - Arhavi Voleybol: 0

Salon: Sorgun

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, İbrahim Duran, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)

Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Bilal Tatar, Tolga Gündoğan)

Setler: 25-13, 25-22, 25-18

Süre: 74 (21, 28, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Sorgun Belediyespor, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

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Arhavi Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Belediyespor Sorgun Voleybol

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