Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Sorgun
Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Sema Kayıkçı
Sorgun Belediyespor: Aslan Ekşi, Ali Çayır, Mehmet Almaz, Rosales, Gavilan, İbrahim Kurt (Serkan Kılıç, Rıfat Kantarcıoğlu, Görkem Sertel, İbrahim Duran, Onur Altınkaya, Çağlar Aksoy, Yusuf Erdem)
Arhavi Voleybol: Umut Şahin, Berk Özbek, Anıl Tatar, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Bilal Tatar, Tolga Gündoğan)
Setler: 25-13, 25-22, 25-18
Süre: 74 (21, 28, 25)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında Sorgun Belediyespor, Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.
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