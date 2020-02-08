Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak)
Galatasaray HDI Sigorta: Lucas, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Oliver, Oleg (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Melih Sıratça)
Setler: 25-21, 25-21, 25-22
Süre: 95 dakika (33, 31, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
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