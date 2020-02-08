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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

BURSA HABERLERİ  | 08.02.2020 18:28 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sadettin Deneri

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, İbrahim Başaran, Hüseyin Koç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Zambak)

Galatasaray HDI Sigorta: Lucas, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Oliver, Oleg (Burak Mert, Onurcan Çakır, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Melih Sıratça)

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 95 dakika (33, 31, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

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Bursa Galatasaray HDI Sigorta Voleybol Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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