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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

YOZGAT HABERLERİ  | 30.09.2020 19:23 | Son Güncelleme

Sorgun Belediyespor: 3 - Halkbank: 1

Salon: Sorgun

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Sorgun Belediyespor: Koray Şahin, Selim Demir, Pavlovic, Murat Palavar, Cepeda, Cirovic (Mesut Akman, Berkant Hızarcı, Yiğit Yıldız, Umut Demir, Burhan Zorluer, Samet Ahmet Baltacı)

Halkbank: Walsh, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Faik Samet Güneş, Berger, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekiş, Oğuzhan Karasu, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Efe Bayram)

Setler: 23-25, 25-19, 25-23, 25-18

Süre: 133 dakika (35, 28, 40, 30)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Sorgun Belediyespor, sahasında lider Halkbank'ı 3-1 yendi.

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