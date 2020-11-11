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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 11.11.2020 17:12 | Son Güncelleme

Afyon Belediye Yüntaş: 1 - Solhanspor: 3

Salon: Veysel Eroğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Pınar Elma

Afyon Belediye Yüntaş: Vefa Yılmaz, Poglajen, Enaboifo, Lima, Furkan Dur, Berkan Eryüz (Can Ayvazoğlu, Fatih Ürün, Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Görkem Sertel)

Solhanspor: Krauchuk, Massari, Orçun Ergün, Alper Özdemir, Hakan Polat, Kuklinski (Burak Hazırol, Ali İhsan Heper, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Nevzat Güneş)

Setler: 18-25, 25-18, 13-25, 17-25

Süre: 113 dakika (24, 34, 27, 28)

AFYONKARAHİSAR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında Solhanspor, deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 yendi.

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