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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 22.12.2020 16:28 | Son Güncelleme

Halkbank: 3 - Tokat Belediye Plevne: 0

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Sarı

Halkbank: Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Alexander Berger, Hernandez, Gökhan Gökgöz (Volkan Döne, Caner Ergül, Walsh, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Efe Bayram)

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Geraldo Graciano Da Silva Filho, Abdullah Çam, Furkan Aydın, Matthew Alvaro West, Jonas Waale Kvalen (Semih Çelik, Yusuf Özdemir, Halil Dolaşık, Özgür Türkmen)

Setler: : 25-20, 25-18, 25-22

Süre: 86 dakika (28, 29, 29)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta karşılaşmasında Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

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