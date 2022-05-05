Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off Final Serisi

Salon: Başkent
Hakemler: Erdal Akıncı, İlknur Çakar
Halkbank: Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin (Caner Ergül, Volkan Döne, Vucicevic, Abdullah Çam, Aslan Ekşi)
Ziraat Bankkart: Camejo, Faik Samet Güneş, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 23-25, 22-25, 19-25
Süre: 92 dakika (32, 32, 28)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.
İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.
Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.
Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
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