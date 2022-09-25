Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Tokat Belediye Plevne: Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı (Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Onur Kaya, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Berkun Eber Üstündağ, Egecan Avcıl)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Görken Sertel (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Vukasinovic, Rahmi Çağlar Aksoy)

Setler: 20-25, 18-25, 25-19, 25-23, 15-17

Süre: 138 dakika (25, 30, 28, 30, 25)

İSTANBUL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu 3. maçında TÜRŞAD, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan TÜRŞAD, B Grubu'nu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Üçüncü yenilgisini yaşayan ve grupta son sırada yer alan Tokat Belediye Plevne ise elendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz