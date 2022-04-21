Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Nikolaos Angelidis (Yunanistan), Audrius Gargasas (Litvanya)
Türkiye: Talya Olcay, Eslem Yılmaz, Ece Şenyapıcı, Defne Beşyolcu, Liza Safronova, Begüm Kaçmaz (Elif Nur Hürriyet, Cansu Şendir, Simge Özbay)
Arnavutluk: Adma, Lura, Megi, Adora, Eliza, Paola (Sofia, Emi)
Setler: 25-15, 25-13, 25-6
Süre: 54 dakika (18, 20, 16)
CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt A Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Arnavutluk'u 3-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etaptaki ikinci ve son maçını 23 Nisan Cumartesi günü Macaristan ile yapacak.
Grubu ilk sırada tamamlayacak takım, 16-24 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.
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