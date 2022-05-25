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Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

25.05.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye: 3 - Slovakya : 0

Salon: Elazığ Fırat Üniversitesi

Hakemler: Jasmin Husejnovic (Bosna Hersek), Burhan İlhan (Türkiye)

Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş (Mirza Lagumdzija, Murat Yenipazar, Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Mert Matic)

Slovakya: Firkal, Macuha, Mlynarcik, Pokopec, Kovac, Bartak (Meciar, Smolej, Scerba)

Setler: 25-15, 25-20, 25-20

Süre: 73 dakika (24, 24, 25)

ELAZIĞ (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 yendi.

Miller, gruptaki ikinci maçında 1 Haziran Çarşamba günü Portekiz'e konuk olacak.

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