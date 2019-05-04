Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya 12-8 üstün giren Fenerbahçe, maçtaki etkinliğini artırarak son bölümde farkı açtı ve seti 25-14 kazandı.

Fenerbahçe, ikinci sette de Arkas Spor karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-22 aldı.

Üçüncü sette 7-7 eşitlikle geçilen ilk bölümün ardından daha etkili olan Fenerbahçe, teknik molaya 12-10 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Seride durumu 3-2 yapan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Bu arada, Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag, cezası nedeniyle müsabakada takımının başında yer almadı.

7 SEZON SONRA ŞAMPİYONLUK

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de oynadığı 2 maçı kaybetmesine rağmen serinin son maçında Arkas Spor'u yenerek şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli ekip, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğa ulaştı.