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Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.05.2019 16:53 | Son Güncelleme

Voleybol Efeler Ligi’nde 2018/2019 sezonu şampiyonu Fenerbahçe oldu. 2-2 devam eden serinin 5. maçında Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, seride durumu 3-2’ye getirerek sezonu şampiyon olarak noktaladı.

Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe şampiyon oldu

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin beşinci maçında deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya 12-8 üstün giren Fenerbahçe, maçtaki etkinliğini artırarak son bölümde farkı açtı ve seti 25-14 kazandı.

Fenerbahçe, ikinci sette de Arkas Spor karşısında üstünlüğünü sürdürdü ve seti 25-22 aldı.

Üçüncü sette 7-7 eşitlikle geçilen ilk bölümün ardından daha etkili olan Fenerbahçe, teknik molaya 12-10 önde girdi. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

Seride durumu 3-2 yapan Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Bu arada, Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag, cezası nedeniyle müsabakada takımının başında yer almadı.

7 SEZON SONRA ŞAMPİYONLUK

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı seride İstanbul'daki ilk 2 maçı kazanan Fenerbahçe, daha sonra İzmir'de oynadığı 2 maçı kaybetmesine rağmen serinin son maçında Arkas Spor'u yenerek şampiyonluğa uzandı. Sarı-lacivertli ekip, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 5. şampiyonluğa ulaştı.

Efeler Ligi'nde normal sezonu 5. sırada tamamlayan Fenerbahçe, çeyrek finalde Maliye Piyango'yu, yarı finalde ise son şampiyon Halkbank'ı saf dışı bırakmıştı.

FENERBAHÇE'NİN 5. ŞAMPİYONLUĞU

Fenerbahçe'nin 5. şampiyonluğuna ulaştığı ligde, sarı-lacivertli ekip şampiyonluk sayısında Galatasaray ile Arkas Spor'u geride bıraktı. Eczacıbaşı'nın 12 şampiyonluğu bulunan ligde, Halkbank'ın 9, Arkas Spor ve Galatasaray'ın dörder, Arçelik, Erdemir, NETAŞ ve İETT üçer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muhafızgücü ve Boronkay'ın da birer şampiyonluğu var.

Arkas Spor, 2005-2006, 2006-2007, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Ebru Ayata
Arkas Spor: Radke, Taht, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Hasan Sıkar (Burak Mert, Bravo, Muhammet Kaya)
Fenerbahçe: Ter Maat, Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Hidalgo, Oğuzhan Karasu, Emre Batur (Ahmet Karataş, İzzet Ünver)
Setler: 14-25, 22-25, 19-25
Süre: 79 dakika (25, 29, 25)

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Fenerbahçe Arkas Spor Voleybol Efeler Ligi

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