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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

01.10.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma: 3 - Sorgun Belediyespor: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ayşim Erginay

Altekma: Cafer Kıkıt, Ömer Furkan Dur, Buculevic, Hamacher, Yunus Emre Tayas, Weber (Mehmet Özbek, Altay Demirci, Hüseyin Şahin, Khani)

Sorgun Belediyespor: Orçun Ergun, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Ali Onur Edis (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Melih Özdemir, Erenhan Can, Egecan Avcıl, Furkan Gök, Ahmet Çetinkaya)

Setler: 26-28, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11

Süre: 143 dakika (33, 31, 31, 28, 20)

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'de B Grubu maçında Altekma, Sorgun Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

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