YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Katarlı voleybolcuyla ilgili açıklama:

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ'dan Katarlı voleybolcuyla ilgili açıklama:

15.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Oyuncuyla ilgili bildirim Uluslararası Voleybol Federasyonuna yapıldı''

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde Türkiye ile Katar arasındaki voleybol maçında yaşanan olayla ilgili Uluslararası Voleybol Federasyonuna bildirim yapıldığını açıkladı.

Üstündağ, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Milli Takımı liberosunun yapmış olduğu hareketle ilgili karar verme yetkisinin sahada maçı yöneten müsabaka hakemi ve süpervizöründe olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

''Saha içinde gerçekleşen olayla ilgili İslam ve Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesinin sorumluluk ve yetkisinin bulunmadığını, ayrıca oyuncuyla ilgili bildirimin Uluslararası Voleybol Federasyonuna (FIVB) yapıldığını belirtmek isterim.

Olay hakkında Katar Voleybol Federasyonu ile iletişime geçildi. Katar Voleybol Federasyonu Başkanı da bu hareketin, kabul edilebilir olmadığını ifade ederek konuyla ilgili üzüntülerini ve özrünü tarafımıza bildirmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şemdinli'de bir asker şehit olduŞemdinli'de bir asker şehit oldu
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Şarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldıŞarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
Katar Türkiye Türkiye Voleybol Federasyonu

Ankara Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:53
Öğle
12:58
İkindi
16:46
Akşam
19:53
Yatsı
21:22
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.