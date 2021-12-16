Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

Salon: Ankara
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), David Fernandez Fuentes (İspanya)
Dentil Praia: Claudia, Buijs, Carolina, Brayelin Martinez, Clemente, Jineiry Mertinez (Suelen Pinto, Ariane Pinto, Vanessa, Batista,Tainara, Malinverno)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Federovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Menezes, Dicle Nur Babat, Buse Unal)
Setler: 25-22, 23-25, 18-25, 21-25
Süre: 104 dakika (26, 28, 24, 26)
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya'nın Dentil Praia ekibini 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk setinde Fenerbahçe Opet, blok ve manşet problemi yaşadı. Brazilya ekibi, Carolina'nın etkili oyunu sonucunda teknik molaya 12-9 üstün girdi. Sarı-lacivertli ekip, Lazareva ve Federovtseva'nın performansıyla oyunda dengeyi sağladı ancak karşılıklı sayıların ardından Dentil Praia, seti 25-22 kazandı.
Brezilya ekibi ikinci setin teknik molasına 12-8 önde girdi. Molanın ardından Naz, Lazareva ve Federovtseva ile oyunda kalan Fenerbahçe, 16-16'da eşitliği sağladı. Sarı-laciverti ekip, karşılıklı sayıların ardından seti 25-23 kazanarak setlerde skoru 1-1'de eşitledi.
Fenerbahçe Opet, iyi oyununu 3. sette de devam ettirdi. Popovic, Lazareva ve Federovtseva ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Naz'ın etkili pasları ve kaptan Eda Erdem'in kritik bloklarıyla sayılar üreten Fenerbahçe Opet, setlerde 2-1 öne geçti.
Brezilya temsilcisi, 4. sette teknik molaya 12-10 önde girdi. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Lazareva ve Federovtseva ile sonuca giderek seti 25-21 kazandı ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Organizasyonda 2010 yılında şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Opet, A Grubundaki ilk maçında İtalya'dan Imoco Volley'e 3-0 kaybetmişti.
Şampiyonada yarın saat 15.00'te Imoco Volley-Dentil Praia ve 18.30'da Minas-VakıfBank karşılaşmaları oynanacak.
Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi yarı finalde mücadele edecek.
Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.
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