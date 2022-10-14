Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Bugün:

14.00 Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Atatürk)

Yarın:

14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

15.30 Tokat Belediye Plevne-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Ali Yücel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)

16 Ekim Pazar:

14.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe HDI Sigorta (Adilcevaz)

15.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (Başkent)

16.00 Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)



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