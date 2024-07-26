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  4. Voleybol Milli Takımı'nda kriz çıktı! Tuğba Şenoğlu, sakat olmamasına rağmen son dakika kararıyla takımdan çıkarıldı! Akıllara Dursun Özbek'in İlkin Aydın ile verdiği poz geldi...

Voleybol Milli Takımı'nda kriz çıktı! Tuğba Şenoğlu, sakat olmamasına rağmen son dakika kararıyla takımdan çıkarıldı! Akıllara Dursun Özbek'in İlkin Aydın ile verdiği poz geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.07.2024 14:38
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Filenin Sultanlarında kadro krizi patlak verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyat kadrosunda yapılan değişiklik sosyal medyada infial yarattı. Tuğba Şenoğlu'nun sakat olduğu iddiasının ardından yaşanan gelişmeler peş peşe paylaşımları getirdi.

Voleybol Milli Takımı'nda kriz çıktı! Tuğba Şenoğlu, sakat olmamasına rağmen son dakika kararıyla takımdan çıkarıldı! Akıllara Dursun Özbek'in İlkin Aydın ile verdiği poz geldi...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kadrosunda yaşanan değişiklik sosyal medyada gündem oldu.

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SON ANTRENMANA ÇIKTI

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Takımın son antrenmanında yer alan Tuğba Şenoğlu'nun sakatlık yaşadığı ortaya atılırken, Federasyonu'ndan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"SAKATLIĞI BULUNMUYOR"

26 yaşındaki Şenoğlu'nun herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve kadrodan çıkarılmasının tamamen teknik ekip kararı olduğu ifade edildi. Bu hamlenin ardından yıldız oyuncunun menajerlik şirketinden açıklama geldi.

"OLİMPİYATLARIN SONRASINI BEKLEYELİM"

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DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mayıs ayında, Galatasaray'ın oyuncusu İlkin Aydın'ın olimpiyat kadrosunda yer alacağını söylemesi akıllarda soru işareti bırakmıştı. Sakatlığına rağmen Paris'e götürülen İlkin Aydın, son dakika kararı olarak Tuğba Şenoğlu'nun yerine kadroya dahil edildi. Federasyondan hiçbir açıklama yapılmaması ''baskıyla takıma alındı'' iddialarının artmasına sebep oldu.

TAKIMIN ANTRENÖRÜ YORUMLARI KAPADI

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Tuğba Şenoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından eleştiri okları Daniele Santarelli'ye çevrildi. Instagram hesabından son yaptığı paylaşımın yorumlarını kapatan Daniele Santarelli, tepkileri kendince önledi.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Şenoğlu olimpiyat
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