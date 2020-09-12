Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç
Hakemler: Erol Akbulut, Eyüpcan Kayışoğlu
Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)
İlbank: Ceyda Durukan, Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Yaprak Erkek (Ceren Önal, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ezgi Arslan)
Setler: 25-21, 25-19, 23-25, 25-20
Süre: 140 dakika (35, 29, 44, 32)
ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Çan Gençlik Kalespor, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.