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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 12.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

Çan Gençlik Kalespor: 3 - İlbank: 1

Salon: Şehit Halil İbrahim Eriç

Hakemler: Erol Akbulut, Eyüpcan Kayışoğlu

Çan Gençlik Kalespor: Sıla Çalışkan, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Braga, Hande Naz Şimşek (Dilara Bağcı, Işıl Öz, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)

İlbank: Ceyda Durukan, Eylül Karadaş, Birgül Parlak, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu, Yaprak Erkek (Ceren Önal, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ezgi Arslan)

Setler: 25-21, 25-19, 23-25, 25-20

Süre: 140 dakika (35, 29, 44, 32)

ÇANAKKALE (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Çan Gençlik Kalespor, İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

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