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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.09.2020 20:09 | Son Güncelleme

Sarıyer Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 2

Salon: Orman Fakültesi

Hakemler: Seçkin Yener, Serap Kuka

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Yaren Hatipoğlu, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, Mevre İkbal Albayrak, Dilara Bilge, İrem Çor, Miniriye Vatansever)

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Willow, Wilhite, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Sıla Özyürek, Merve Tanıl, Deniz Emrelli, Merve Nezir)

Setler: 20-25, 12-25, 25-23, 25-23, 15-11

Süre: 143 dakika (30, 25, 35, 33, 20)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.

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