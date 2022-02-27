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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.02.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mert Grup Sigorta: 3 - Yeşilyurt: 0

Salon: Başkent

Hakemler: Umut Maden, Yıldız Hatice Özmen

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Ayça İsmailçebioğlu, Özge Nur Çetiner, Lopez, Paskova, Merve İkbal Albayrak (Alara Altundağ, Melek Erpin Erbuğa, Seda Menekşe, Merve Çepni)

Yeşilyurt: Strumilo, Sulbiye Ceren Yılmaz, Elisa Tuana Köse, Derin Ezgi Taşdemir, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas (Duru Aksu, Nilsu Şen)

Setler: 25-14, 25-18, 25-18

Süre: 72 dakika (21, 26, 25)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Mert Grup Sigorta, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

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