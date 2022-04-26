Voleybol oyuncusu Zehra Güneş Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile bir araya geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, son zamanların en çok takip edilen oyuncularından biri oldu. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, son zamanların popüler voleybolcularından Zehra Güneş ile bir araya geldi.

ZEHRA GÜNEŞ VE PINAR DENİZ BİR ARAYA GELDİ

Son zamanların yıldızı parlayan oyuncusu Zehra Güneş, ekranların tanınan yüzü Pınar Deniz ile verdiği pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Zehra Güneş'in Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor. Başarılı oyuncu paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Yalnızca kariyeri değil güzelliğiyle de gündeme gelen Güneş, voleybol kariyerine henüz 12 yaşındayken başladı.

Geçtiğimiz yaz dönemlerinde kırmızı kombiniyle sosyal medya hesabından paylaştığı pozu binlerce beğeni almıştı.





