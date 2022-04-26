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Voleybol oyuncusu Zehra Güneş Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile bir araya geldi

26.04.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 yaşındaki voleybol oyuncusu Zehra Güneş son zamanlarda performansıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada da geniş takipçi kitlesine sahip olan Zehra Güneş'in, Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'le paylaşımı dikkat çekti.

Voleybol oyuncusu Zehra Güneş Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile bir araya geldi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, son zamanların en çok takip edilen oyuncularından biri oldu. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, son zamanların popüler voleybolcularından Zehra Güneş ile bir araya geldi.

ZEHRA GÜNEŞ VE PINAR DENİZ BİR ARAYA GELDİ

Son zamanların yıldızı parlayan oyuncusu Zehra Güneş, ekranların tanınan yüzü Pınar Deniz ile verdiği pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz voleybolcu Zehra Güneş ile bir araya geldi

Zehra Güneş'in Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor. Başarılı oyuncu paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz voleybolcu Zehra Güneş ile bir araya geldi

Yalnızca kariyeri değil güzelliğiyle de gündeme gelen Güneş, voleybol kariyerine henüz 12 yaşındayken başladı.

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz voleybolcu Zehra Güneş ile bir araya geldi

Geçtiğimiz yaz dönemlerinde kırmızı kombiniyle sosyal medya hesabından paylaştığı pozu binlerce beğeni almıştı.

Voleybol oyuncusu Zehra Güneş Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile bir araya geldi

Voleybol oyuncusu Zehra Güneş Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile bir araya geldi

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Pınar Deniz
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