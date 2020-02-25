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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.02.2020 21:32 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Opet: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Opet: Thompson, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Dicle Babat, İpar Özay Kurt)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein-Grothues, Planinsec, Meryem Boz, Celeste Plak, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Erce Kasapoğlu, Semra Özer, Cansu Ayyıldız, Arelya Karasoy, Ece Hocaoğlu, Hande Korkut)

Setler: 21-25, 25-20, 25-16, 25-18

Süre: 108 dakika (27, 28, 26, 27)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Opet, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
19. hafta Aydın Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe Opet Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol

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