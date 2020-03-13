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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 13.03.2020 18:39 | Son Güncelleme

Karayolları: 2 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: TVF

Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Burcu Tutku Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova (Gülçin Doğan, Fulden Ural, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Gülce Güçtekin, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)

Setler: 25-27, 25-23, 25-18, 20-25, 4-15

Süre: 129 dakika (31, 30, 26, 28, 14)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Opet Karayolları Vestel Venus Sultanlar Ligi Voleybol

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