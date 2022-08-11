Voleybolda 1. Lig fikstürü çekildi

Voleybolda, kadınlar ve erkekler 1. lig 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun Ankara Merkez Ofisi’nde yapılan kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış yaptı.

Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu’nda 1. devre karşılaşmaları 22 Ekim-17 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 24 Aralık 2022-12 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A ve B Grubu’nda 1. devre karşılaşmaları da 2 Ekim-11 Aralık, 2. devre karşılaşmaları ise 18 Aralık 2022-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Liglerde ilk hafta maç programı şu şekilde:

- Kadınlar 1. Lig A Grubu

22 Ekim Cumartesi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - VakıfBank

Edremit Belediyesi - Altınoluk Yeşilyurt

Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyesi - Muratpaşa Belediyesi

Karşıyaka - Çanakkale Belediyesi

AVR Atletik (Cİ Group Bornova) - Çiftlikköy Belediyesi

Göztepe - Sakarya Voleybol

- Kadınlar 1. Lig B Grubu

22 Ekim Cumartesi:

Lima Spor - Bahçelievler Belediyesi

OSB Teknik Koleji - Beşiktaş

Merinos - Adam Voleybol

Karayolları - Mihalıççık

Günseven Şalgam Ereğli Belediyesi - Halk Voleybol

Tarsus Belediyesi - TED Ankara Kolejliler

- Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi A Grubu

2 Ekim Pazar:

Tarım Kredi Gençlik - TED Ankara Kolejliler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Bigadiç Belediyesi - Saint Joseph

Ürgüp Spor - Milas Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor - Okyanus Koleji

Alanya Belediyesi - Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ

- Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi B Grubu

2 Ekim Pazar:

TVF Spor Lisesi - Anadolu Voleybol

Yenişehir Belediyesi - Akkuş Belediyesi

Solhan Spor - Hatay Erzin Yeşilkent

Gümüşsu Gümüşhanespor - Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler

Niksar Belediyesi - Çorum Belediyesi

Gaziantep Gençlik Spor - Develi Belediyesi

