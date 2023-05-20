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Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu

20.05.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup eden VakıfBank, 6’ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu

İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılan maç, çekişmeli başladı. İyi savunma yapan turuncu-beyazlı takım, Boskovic'in sayılarıyla 6-4'ten 9-6 öne geçti. Rakibinin hatalarının yanı sıra Ogbogu, Zehra, Egonu ve Gabi ile skor üreten sarı-siyahlı takım, kısa sürede toparlanarak 13-13'te rakibini yakaladı. Oldukça çekilmeli geçen setin devam eden bölümünde üstünlük birkaç kez el değiştirdi. VakıfBank, sonunu iyi oynadığı seti 27-25 alarak 1-0 öne geçti. İlk sette, VakıfBank adına Egonu 9, Eczacıbaşı adına ise Boskovic 8 sayı üreterek ön plana çıktı.

İkinci sete turuncu-beyazlılar, 3-0'lık seriyle başladı. 7-4'ten sonra etkili olmaya başlayan sarı-siyahlılar ise 7-7'de rakibini yakaladı. Karşılıklı sayılara sahne olan mücadele, 10-10'dan sonra VakıfBank lehine döndü. 17-12'de farkı 5 sayıya çıkaran sarı-siyahlı takım, iyi savunma ve Egonu tarafından etkili hücumlarıyla farkın kapanmasına izin vermedi. Seti 25-17 alan VakıfBank, skoru 2-0'a getirdi. İkinci seti 12 sayıyla tamamlayan Egonu, skorda başrolü oynadı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ KAZANDILAR

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Mücadelenin üçüncü setine iyi başlayan taraf Eczacıbaşı Dynavit oldu. Uzun süre üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar, rakibinin geri dönme çabalarını karşılıksız bıraktı ve seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. Bu setin de en skoreri olan Egonu'nun (9) performansı yeterli olmadı.

Dördüncü setin başında da çekişme ve mücadele üst seviyede oldu. 12-12'den sonra Egonu ve Gabi ile oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Maçın bitişinin ardından sarı-siyahlı oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı. Temsilcimiz VakıfBank; üst üste 2, turnuvadaki 6. şampiyonluğunu elde etti.

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